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Литва заключила с США контракт на поставку противотанковых комплексов Javelin за $10 млн

Поставки приобретаемого вооружения рассчитаны до 2024 года

ВИЛЬНЮС, 23 декабря. /ТАСС/. Литва получит от США переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin за $10 млн. О заключении сделки сообщило в среду литовское Минобороны.

"С правительством США подписано соглашение о дополнительном приобретении комплексов Javelin на сумму $10 млн, которые поступят на вооружение нашей армии и укрепят ее огневую мощь", - говорится в сообщении.

Поставки приобретаемого вооружения, в которое также включены направляющие для запуска ракет и другое сопутствующее снаряжение, рассчитаны до 2024 года.

Всего в течение десяти лет, как сообщало в августе оборонное ведомство балтийской республики, Литва планирует закупки в США ракет к комплексам Javelin на $104 млн.

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