Победа Нетаньяху и трудности с коалицией. Чего ждут в Израиле от досрочных выборов

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который по коалиционному соглашению должен был бы передать премьерские полномочия министру обороны Бени Ганцу в ноябре 2021 года, теперь будет возглавлять правительство до приведения к присяге нового кабмина, созданного по итогам уже предстоящих выборов, и, по опыту двух последних лет, далеко не обязательно все ограничится одним голосованием 23 марта.

За минуту до наступления 23 декабря спикер Кнессета (парламента Израиля) Ярив Левин закрыл тремя ударами молотка последнее пленарное заседание палаты 23-го созыва. Ровно в полночь (01:00 мск 23 декабря) истек срок, отведенный парламенту на утверждение бюджета на текущий - 2020-й - год, и точно в соответствии с законом Кнессет был автоматически распущен, а досрочные парламентские выборы назначены на 23 марта.

2 декабря Кнессет 23-го созыва принял в предварительном чтении выдвинутый оппозицией закон о самороспуске. Уже тогда стал очевиден глубокий раскол в коалиции, так как "Кахоль-Лаван" поддержала документ. Его рассмотрение в первом чтении было назначено на 14 декабря, но этого так и не произошло, так как за две недели стало очевидно, что коалиция не может договориться по бюджету, а полномочия Кнессета будут прекращены автоматически быстрее, чем физически возможно его развалить принятием закона.

Создание устойчивой коалиции партиями "Ликуд" Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" на тот момент бывшего главы Генштаба Ганца по итогам выборов 2 марта 2020 года положило конец длившемуся более 500 дней политическому кризису, в ходе которого израильтяне трижды были вынуждены ходить на участки для голосования, но дважды политики не могли сформировать коалицию после распределения 120 мест в парламенте по итогам подсчета бюллетеней. В результате за этот период в Израиле были проведены первые в его истории повторные выборы, а сразу за ними - еще одна историческая премьера - перевыборы 2 марта 2020 года.

В ночь на 22 декабря парламент отклонил законопроект о переносе на восемь дней, до 31 декабря, крайнего срока утверждения бюджета еврейского государства на 2020 год. По утверждениям государственного радио Kan, отсрочка должна была пройти при голосовании по договоренности "Ликуд" и "Кахоль-Лаван", но некоторые депутаты не пришли на заседание, спрятались на парковке парламента, а еще несколько воздержались или проголосовали вопреки партийным инструкциям. В результате 49 депутатов проголосовали против дополнительного времени, а 47 - за предоставление отсрочки. Все решили голоса "взбунтовавшихся", отмечает The Times of Israel.

За остававшиеся до крайнего срока для предотвращения досрочных выборов сутки можно было только принять бюджет во всех трех чтениях последовательно после согласования в двух комиссиях. Но даже на первый шаг коалиции прежде не хватило семи месяцев, отмечает телеканал i24.

Формирование коалиции

Очевидно, что за полтора года электоральных баталий и полгода сотрудничества в коалиции с партией "Ликуд" Нетаньяху изначально мощный левоцентристский блок "Кахоль-Лаван" полностью растерял былые задор и запал. Kan отмечает, что из-за плохих данных последних опросов общественного мнения из партии могут в ближайшее время выйти основные министры, включая главу МИД Габи Ашкенази, а сам "Кахоль-Лаван" может быть распущен еще до голосования 23 марта. Радиостанция утверждает, что, хотя сам Ганц уже заявил о намерении его блока участвовать в избирательной кампании, несколько высокопоставленных источников в "Кахоль-Лаван" выразили мнение, что партия "не сможет продержаться до выборов и будет распущена до дня голосования".

"Кахоль-Лаван" по итогам подсчета голосов в апреле 2019 года получила 35 из 120 мест в Кнессете и не отставала от "Ликуд" и по результатам последовавших повторных выборов и перевыборов. Но, если бы 23 марта было уже сегодня, она смогла бы рассчитывать, по данным разных опросов, лишь на 5 или 6 депутатских кресел. Ганца в 2019 году хотели видеть премьером до 40% опрошенных, а сейчас - около 4%, пишет The Times of Israel, отмечая, что он однозначно больше не представляет электоральной угрозы для Нетаньяху.

Но сейчас начинает вовсю набирать обороты только что созданная партия бывшего однопартийца главы кабмина Гидеона Саара "Новая надежда". Опросы уже сейчас предрекают ей от 15 до 18 мест в Кнессете по результатам предстоящих выборов, а "Ликуд" пока может рассчитывать на 28 или 29 мест. При определенной удаче и поддержке части центристов коалиция правых партий может получить шанс сформировать кабмин и без "Ликуд", а это весьма серьезная угроза для премьера. Причем в сравнении с такой потенциально возможной коалицией сам Нетаньяху будет выглядеть центристом, отмечает The Jerusalem Post.

Опрос общественного мнения, проведенный Kan, предрекает такой коалиции в составе "Новой надежды" Саара, блока "Еш атид" - "Телем" нынешнего лидера оппозиции Яира Лапида, блока правых партий "Ямина", партии "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана и остатков "Кахоль-Лаван" 60 мест в будущем Кнессете, а опрос Двенадцатого канала израильского ТВ - 59 кресел.

Для формирования устойчивой коалиции необходимо контролировать не менее 61 из 120 парламентских мандатов, а расклад сил может быть таким, что как раз Нетаньяху удастся создать удобный для себя союз, который позволит ему существенно легче справиться с предстоящими с февраля 2021 года в Окружном суде Иерусалима слушаниями по трем делам - премьер обвиняется в злоупотреблениях и коррупции. Сам Нетаньяху все обвинения отрицает, обвиняя оппонентов в заговоре с целью свергнуть правых.

Опрос общественного мнения, проведенный Двенадцатым каналом израильского ТВ, показывает, что, если бы выборы состоялись в ближайшие дни, партия "Ликуд" получила бы 29 из 120 мест в Кнессете, "Новая надежда" - 18, блок "Еш атид" - "Телем" - 16, блок "Ямина" - 16, "Объединенный арабский список" - 11, ультраортодоксальные партии ШАС и "Объединенный иудаизм Торы" - по восемь мест, партия "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана - семь кресел, партия левого толка "Мерец" - пять, "Кахоль-Лаван" Ганца - пять. Опрос Kan предсказывает 28 мест "Ликуд", 20 - для "Новой надежды", 15 - для блока "Ямина", 11 кресел - "Объединенному арабскому списку", по восемь - ШАС и "Объединенному иудаизму Торы" и по шесть кресел для НДИ, "Мерец" и "Кахоль-Лаван".



Андрей Широков