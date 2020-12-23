США ввели санкции в отношении нескольких организаций и официальных лиц Белоруссии

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Власти США в среду ввели санкции против первого заместителя главы белорусского МВД Геннадия Казакевича, минского ОМОНа, спецподразделения КГБ "Альфа", Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов и Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета.

Как утверждается в распространенном пресс-релизе Минфина, санкции вводятся в связи с причастностью указанных лиц и структур к "мошенничеству на президентских выборах" в Белоруссии и "последовавшему насильственному подавлению мирных <...> протестов".