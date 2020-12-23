СМИ: в ЦАР антиправительственные повстанцы объявили одностороннее прекращение огня

ПРЕТОРИЯ, 23 декабря. /ТАСС/. Руководство антиправительственной "Коалиции патриотов за перемены" объявило в среду одностороннее 72-часовое прекращение огня на территории всей Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом сообщил информационный портал из ЦАР Corbeau News.

Новость поступила спустя несколько часов после потери повстанцами контроля над четвертым по размеру городом ЦАР - Бамбари. Отряды повстанцев были выбиты из него совместными действиями правительственных войск и их союзников при поддержке контингента миротворцев из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

Портал указывает, что пока не состоялось и ожидавшееся наступление основных сил повстанцев на город Боали, расположенный в 53 км к северо-западу от столицы страны Банги. Отдельные бои велись утром в среду только в районе города Боганголо в 172 км к северу от столицы ЦАР. На состоявшейся в среду в Банги пресс-конференции представитель МИНУСКА объявил об усилении всей системы безопасности в соответствии с комплексным планом правительства ЦАР по обеспечению выборов.

Сформированная на минувшей неделе на основе трех повстанческих группировок антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" поставила цель противодействовать президенту страны Фостен-Арканжу Туадере, который добивается переизбрания на второй срок. Отряды повстанцев попытались захватить основные пути снабжения столицы ЦАР. Однако пока им не удается реализовать свои планы.

Президент страны Туадера заявил 22 декабря на митинге в одном из районов Банги, что выборы обязательно состоятся. Глава государства также исключил любые переговоры с повстанцами. "С кем и в какой форме вести переговоры, - задал он риторический вопрос. - Всем хорошо видно, кто начал вооруженный конфликт".

В президентских выборах в ЦАР, которые назначены на 27 декабря текущего года, участвуют 17 кандидатов. В случае если никто из них не победит в первом туре, второй тур состоится 14 февраля 2021 года. Одновременно в ближайшее воскресенье в стране пройдут и парламентские выборы.