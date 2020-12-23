Премьер Армении высоко оценил деятельность МЧС России в Карабахе

ЕРЕВАН, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с главой МЧС России Евгением Зиничевым высоко оценил деятельность российского ведомства по восстановлению нормальной жизни в Нагорном Карабахе и оказанию гуманитарной помощи гражданам. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства Армении.

"Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с Россией во всех сферах, включая безопасность, экономику и гуманитарную сферу. Мы высоко оцениваем деятельность МЧС России по восстановлению нормальной жизни в Нагорном Карабахе", - сказал премьер-министр, отметив необходимость разработать и реализовать совместные новые программы в различных сферах. Пашинян сказал также, что правительство Армении придает важность непрерывному развитию стратегического сотрудничества с Россией, и подчеркнул ключевую роль РФ в укреплении мира и стабильности в регионе.

Зиничев подробно рассказал о гуманитарной деятельности МЧС России в Нагорном Карабахе и отметил, что транспортировка гуманитарных грузов и другие работы осуществляются без проблем, в тесном сотрудничестве с армянскими партнерами. Собеседники обсудили вопросы, связанные с реализацией потенциала армяно-российского гуманитарного центра, дальнейшим сотрудничеством в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.