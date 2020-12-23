ABC: прокуратура в Нью-Йорке может запросить доступ к переписке адвоката Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Федеральная прокуратура Южного округа американского штата Нью-Йорк рассматривает возможность запросить получение доступа к электронной переписке Рудольфа Джулиани, являющегося личным адвокатом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в среду телеканал ABC.

По словам его источников, следователи собирают информацию о деловых связях Джулиани с американскими предпринимателями Львом Парнасом и Игорем Фруманом, которым в октябре 2019 года предъявили обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Парнас утверждает, что по указанию Джулиани убеждал украинские власти начать расследование в отношении Джозефа Байдена, который ранее являлся соперником Трампа в президентской гонке. Байден одержал победу на выборах, состоявшихся 3 ноября, и является сейчас избранным президентом США.

Как отмечает ABC, пока нет полной ясности относительно того, какие именно сведения интересуют сотрудников прокуратуры. Чтобы получить доступ к электронной переписке Джулиани, следователям потребуется одобрение Министерства юстиции США.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Джулиани обсуждал с Трампом возможность своего помилования. В Белом доме опровергли это. Джулиани в настоящее время активно участвует в судебных разбирательствах, начатых Трампом, чтобы оспорить итоги выборов, согласно которым победу одержал Байден.