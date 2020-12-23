СМИ: спецслужбы Великобритании и США причастны к отзыву российских дипломатов из Колумбии

БОГОТА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство Колумбии приняло решение отозвать из страны двух сотрудников российского посольства после консультаций с представителями спецслужб Великобритании и США. Об этом в среду сообщила газета El Tiempo со ссылкой на доклад национальной разведки.

По ее данным, спецслужбы Великобритании и США несколько лет собирали информацию о сотрудниках российской дипмиссии в Боготе. В результате этой работы было подготовлено досье, представленное президенту южноамериканской республики Ивану Дуке. Этот документ стал ключевым при принятии решения об объявлении граждан РФ персонами нон грата.

Журнал Semana также сообщает, что Богота не решилась бы на высылку российских дипломатов без поддержки Вашингтона, который является ее главным союзником.

Ранее глава Миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса сообщил, что двое сотрудников российского посольства покинули страну 8 декабря. Как заявили в МИД республики, это решение принято в связи с осуществлением дипломатами деятельности, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Россия в ответ на это объявила персонами нон грата двух сотрудников колумбийского посольства в Москве.