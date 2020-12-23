Члена совета белорусской оппозиции Луцкину задержали на 72 часа по делу о "Пресс-клубе"

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Член основного состава Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Ксения Луцкина задержана на 72 часа по делу о "Пресс-клубе Беларусь", она находится в изоляторе временного содержания на Окрестина в Минске. Об этом в среду сообщили в пресс-службе КС.

"Ксения Луцкина смогла связаться с отцом. Она сообщила, что задержана на 72 часа Департаментом финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Белоруссии по делу "Пресс-клуба [Беларуси]", - говорится в сообщении. - Завтра адвокат будет пытаться созвониться со следователем".

Во вторник в квартире Луцкиной проходил обыск, после чего ее доставили в ДФР.

Ранее в среду руководители "Пресс-клуба Беларусь" Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский и Сергей Якупов после проведенных у них накануне обысков также были задержаны следствием на 72 часа. По информации Белорусской ассоциации журналистов, дело в отношении сотрудников учреждения ведется по ч. 2 ст. 243 - уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как рассказали в ассоциации, до президентских выборов 9 августа Луцкина работала в Белтелерадиокомпании. Потом она присоединилась к забастовке сотрудников белорусского холдинга, уволилась и вошла в основной состав КС. Позже она вместе с другими уволившимися журналистами планировала создать "альтернативное телевидение" на YouTube. Проект развивался в том числе при участии Академии "Пресс-клуба Беларуси". Первые передачи были записаны, запуск должен был состояться в январе.

"Пресс-клуб Беларусь" занимается исследовательской деятельностью, организует и проводит образовательные лекции и семинары для журналистов.