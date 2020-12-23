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Reuters: США планируют ввести новые санкции против "Северного потока"

По данным источников агентства, новые меры будут готовы "в ближайшем будущем"
© Aксель Шмидт/Nord Stream 2

ТАСС, 23 декабря. Администрация США планирует ввести новый пакет санкций в отношении проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента Дональда Трампа.

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По их словам, новые меры будут готовы "в ближайшем будущем". Они, по мнению американской администрации, окажут крайне негативное влияние на проект.

"Мы наносили по нему один сокрушительный удар за другим, а теперь готовимся разрушить самое сердце проекта", - заявил один из собеседников агентства Reuters.

Представители "Северного потока - 2" не ответили на просьбу Reuters прокомментировать данные сведения.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Однако через год, 11 декабря, работы возобновились.

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