Комиссия экспертов сообщила о просчете контрразведки в оценке угрозы террориста из Вены

ВЕНА, 23 декабря. /ТАСС/. Расследование обстоятельств теракта в Вене указывает на серьезные просчеты контрразведки Австрии при оценке угрозы экстремиста Куйтима Фейзулая перед атакой 2 ноября 2020 года. К такому выводу пришла независимая комиссия экспертов, промежуточный доклад которой в среду опубликовало Министерство внутренних дел Австрии.

Доклад содержит первые результаты работы независимых экспертов по выяснению обстоятельств, предшествовавших теракту. Они должны прояснить, каким образом спецслужбы Австрии упустили из внимания террористические намерения экстремиста, который с 2019 года имел судимость по террористической статье и находился на свободе после условно-досрочного выхода из тюрьмы. В представленном документе отмечается корректная работа Минюста и просчеты Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка БФТ) при МВД Австрии в оценке террористической грозы экстремиста.

При публикации доклада МВД изъяло из него не предназначенные для общественности пассажи, содержание которых может угрожать расследованию теракта спецслужбами.

Выявленные упущения

Согласно отчету, после освобождения Куйтима Фейзулая из тюрьмы в декабре 2019 года спецслужбы начали оценку степени его угрозы, которая завершилась только в октябре 2020 года. "Неприемлемым можно считать тот факт, что первичная оценка [угрозы] длится почти 10 месяцев", - указывают эксперты. Венское управление федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом при этом пояснило независимой комиссии, что длительность проверки была вызвана нехваткой ресурсов.

Эксперты также указывают, что контрразведчики не стали учитывать в оценке угрозы экстремиста состоявшуюся с его участием в Вене встречу с исламистами из Германии и Швейцарии. "Контекст встречи с террористической ячейкой, считавшейся вполне готовой к атаке, в децентрализованной сети ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) также был известен, но он не был учтен в этом значении при оценке угрозы", - сказано в докладе.

Комиссия утверждает, что один из сотрудников венского управления контрразведки указывал на угрозу террористической ячейки, во встрече которой принимал участие экстремист, однако центральный аппарат спецслужбы заставил его умолчать об этом при составлении рапорта.

Как отмечается в документе, центральное управление контрразведки также небрежно отнеслось к информации спецслужб Словакии о том, что летом 2020 года экстремист пытался купить боеприпасы в Братиславе. Вместо оперативных действий по отношению к экстремисту спецслужба Австрии на протяжении долгого времени запрашивала дополнительную информацию в Словакии. "Возникает вопрос, почему БФТ ввиду последующих событий не настаивало на очевидном повышении степени [угрозы]", - говорится в документе.

"Непонятно, почему ни об одном из обстоятельств не было доложено прокуратуре. <...> Предыстория К. Ф. - попытка уехать в Сирию, судимость по статье 278 (б) уголовного кодекса - его социальное окружение вполне указывают на (новое) подозрение в участии в террористической организации, по меньшей мере можно было начать процесс отмены условного освобождения", - резюмирует независимая комиссия.

Окончательный доклад с итоговыми выводами экспертов будет представлен в конце января 2021 года.

Теракт в Вене

В Вене 2 ноября произошел теракт, жертвами которого стали четыре человека, 22 получили ранения. Один преступник был ликвидирован полицией, он оказался сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Как выяснилось позднее, стрельбу устроил 20-летний Куйтим Фейзулай с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии. В апреле 2019 года он был осужден на 22 месяца лишения свободы за попытку уехать в Сирию и примкнуть к ИГ, однако уже в декабре 2019 года условно-досрочно вышел на свободу с условием участия в программе дерадикализации.

Федеральному ведомству по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии было известно, что до теракта экстремист пытался летом 2020 года купить боеприпасы в Словакии. Однако спецслужба не уведомила об этом министерство юстиции, которое на основе этой информации должно было повторно поместить под арест злоумышленника. Экстремист летом также проводил встречи с подозрительными людьми из Германии, которые находились под наблюдением германской контрразведки. Выяснение серии таких обстоятельств привело к отстранению от должности начальника управления контрразведки федеральной земли Вена из-за неправильной оценки угрозы экстремиста. Власти Австрии в этой связи учредили независимую комиссию для изучения всех обстоятельств произошедшего.