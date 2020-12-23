CNN: разработчик машин для голосования предъявит иск представителям Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Компания-разработчик электронных машин и программного обеспечения, предназначенных для голосования и обработки голосов Dominion, предупредила юрисконсультов Белого дома и адвокатов действующего президента США, республиканца Дональда Трампа о готовности предъявить им иск за клевету в связи с обвинениями в подтасовке результатов выборов, состоявшихся в ноябре. Об этом сообщила в среду телекомпания СNN.

По ее данным, интересы Dominion, зарегистрированной в Канаде, представляет адвокатская фирма Clare Locke, которая во вторник направила письма в том числе юрисконсульту Белого дома Пэту Сиполлоне и личному адвокату Трампа Рудольфу Джулиани. Им предписано не уничтожать документы и записи, касающиеся претензий избирательного штаба республиканца к разработчику оборудования для голосования и обработки голосов.

Clare Locke предупредила Сиполлоне и Джулиани о "неминуемом иске по обвинению в клевете" и потребовала прекратить "кампанию по дискредитации" Dominion. Адвокаты фирмы вменяют юрисконсультам Белого дома и представителям Трампа распространение ложных утверждений о причастности Dominion к подтасовкам результатов ноябрьских выборов в пользу демократа Джозефа Байдена.

Джулиани на пресс-конференции 19 ноября в Вашингтоне обвинил Dominion в связях с бывшим венесуэльским лидером Уго Чавесом и нынешним президентом латиноамериканской страны Николасом Мадуро, а также американским финансистом Джорджем Соросом.