Трамп наложил вето на проект военного бюджета на 2021 финансовый год

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заблокировал в среду проект одобренного Конгрессом Соединенных Штатов военного бюджета на 2021-й финансовый год (начался 1 октября). Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома уведомлении президента в адрес нижней палаты американского законодательного органа.

"Я возвращаю без одобрения проект военного бюджета на 2021 финансовый год. Администрация признает важность законопроекта для нашей национальной безопасности. К сожалению, документ не включает важные положения национальной безопасности, содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю, противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенного положения США в области национальной безопасности и внешней политики, - отмечается в тексте. - Это подарок Китаю и России".

Как и ожидалось, президент раскритиковал проект за отсутствие пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. "Раздел 230 способствует распространению иностранной дезинформации в сети, что является серьезной угрозой национальной безопасности и честности выборов. Он должен быть отменен", - утверждал Трамп.

Другой причиной блокирования документа стали положения об обязательном переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки периода Гражданской войны в США (1861-1865 годы), и избавлении от любой другой символики рабовладельческого Юга. "Я ясно выразил несогласие с политически мотивированными попытками смыть историю и дискредитировать большой прогресс нашей страны в борьбе за реализацию основополагающих принципов", - говорится в уведомлении.

Трампа также не устраивают пункты, относящиеся к ограничениям сокращения численности американских войск в Афганистане, Республике Корея и Германии. "Многочисленные положения прямо противоречат внешней политике моей администрации, в частности усилиям по возвращению военнослужащих домой", - заявил глава Белого дома.