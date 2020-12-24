Инаугурация избранного президента Майи Санду пройдет в Молдавии

КИШИНЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Инаугурация избранного президента страны Майи Санду, после которой она официально вступит в должность, пройдет в четверг в столице Молдавии. Церемония начнется с совместного заседания депутатов парламента и членов Конституционного суда во Дворце Республики. Здесь Санду принесет присягу на конституции. Затем запланирована ее встреча с завершившим свой президентский срок Игорем Додоном, на которой новому лидеру будет передан президентский штандарт.

Накануне в ходе брифинга Додон обратился со словами благодарности к гражданам, напомнив, что это был сложный мандат, когда с 2016 по 2019 год президент страны находился в оппозиции к Демократической партии Молдовы, которой руководил олигарх Владимир Плахотнюк. Додон напомнил, что с 2019 по 2020 год они вместе с Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) взяли на себя всю ответственность за управление страной в непростой период. Он поблагодарил за плодотворное сотрудничество лидера ПСРМ, председателя парламента Зинаиду Гречаный и премьера Иона Кику. "В чрезвычайно сложных условиях мы справились с несколькими беспрецедентными кризисами: сильнейшей засухой, пандемией COVID-19, экономическим кризисом", - сказал Додон, призвав нового президента осознать свою ответственность.

Санду была признана победителем второго тура выборов президента 15 ноября, по итогам которого она заручилась поддержкой 57% голосов, обойдя Додона на 15 п.п. После этого, согласно молдавским законам, будущий президент покинула пост председателя проевропейской Партии действия и солидарности. Кроме того, она стала настаивать на переформатировании власти: отставке сформированного ПСРМ правительства и проведении досрочных выборов в парламент. В Кишиневе начались акции протеста оппозиции, а западные доноры подвергли правительство Кику жесткой критике.

Президент должен взять ответственность

Накануне в ходе совместного брифинга Додона и премьер-министра Иона Кику было объявлено о решении правительства уйти в отставку, чтобы дать возможность президенту предложить на утверждение парламенту нового премьера. По мнению Додона, это должно быть временное правительство, которое обеспечит функциональность органов власти до досрочных выборов в парламент. Согласно молдавской конституции, для роспуска законодательного органа его необходимо признать недееспособным. Это может быть либо отсутствие решений, либо неспособность утверждения депутатами правительства.

В Молдавии президент выдвигает кандидатуру премьера после консультаций с парламентскими фракциями. Додон призвал Санду начать эти переговоры, заверив, что поддерживающая его партия Социалистов Республики Молдова открыта к диалогу.

"Отставка правительства в полном составе - самый прямой путь к досрочным выборам 2021 года. Вместе с тем, с завтрашнего дня новый президент будет нести всю ответственность за ситуацию в стране. Я возвращаюсь в Партию социалистов Республики Молдова. В этом контексте выражаю готовность моих коллег-социалистов провести переговоры со всеми членами парламента и новым президентом с целью назначения нового переходного правительства или разработки плана действий на будущее", - сказал Додон.

"Было много критики в мой адрес и в адрес правительства Кику со стороны тех, к кому перейдет ответственность за ситуацию в стране с завтрашнего дня, а не с послезавтрашнего. Ответственность теперь на вас. Было много и предвыборных обещаний. Будем следить за тем, как вы их выполняете, и поймем: это была предвыборная демагогия или вы действительно ответственные люди", - сказал он.

Ситуация в парламенте

Поддерживающая Санду Партия действия и солидарности приветствовала отставку правительства Кику, но отклонила предложение о формировании временного правительства. Там заявили о планах добиваться досрочных выборов в парламент. Однако у этой партии всего 15 из 101 мандата в парламенте. Социалисты Додона представлены 37 депутатами, еще по 11 мандатов у проевропейской "Платформы "Достоинство и правда" и у Демократической партии, 14 - у группы "За Молдову". Все они высказались за формирование временного правительства.

Это поставило в сложную ситуацию нового президента, отмечают наблюдатели. "Санду надеялась въехать в избирательную кампанию на волне протестов ее сторонников, требующих отставки правительства Кику. Но он опередил, подав в отставку, и вывел кабинет из-под удара. После инаугурации ответственность за очень непростую ситуацию в стране переходит к новому президенту, у которого практически нет никаких полномочий, нет поддержки в парламенте, где многие депутаты не хотят досрочных выборов", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС политолог Ян Лесневский.