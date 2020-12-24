СМИ: Аргентина закрывает границу для нерезидентов

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Аргентины приняли решение о закрытии с 25 декабря на две недели границы для въезда туристов из соседних стран в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает в среду телеканал Todo Noticias.

Кроме того, ужесточаются требования для въезда в страну граждан и резидентов Аргентины, которые теперь смогут попасть в южноамериканскую республику только через столичные аэропорты. Другим обязательным требованием для прибывающих станет обязательное наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. После приезда им предстоит провести на карантине семь дней.

Ранее въезд в страну был разрешен для туристов из соседних государств. Как уточняет телеканал, власти также приостанавливают авиасообщение со странами, где обнаружен новый штамм коронавируса.

Власти Аргентины зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом в стране 3 марта. С 20 марта в республике действуют карантинные ограничения.