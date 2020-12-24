Конгресс способен преодолеть президентское вето в отношении проекта военного бюджета

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заблокировал в среду проект военного бюджета на 2021 финансовый год в размере $740 млрд (начался 1 октября), использовав свое право вето, однако Конгресс Соединенных Штатов все равно сможет одобрить документ, поскольку ранее инициатива получила необходимое для этого большинство голосов в обеих палатах американского законодательного органа. Сенаторы соберутся на заседание 29 декабря для преодоления решения президента. По мнению главы комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Адама Смита (демократ от штата Вашингтон), Трамп продемонстрировал равнодушие к потребностям военных и их семей.

"Я возвращаю без одобрения проект военного бюджета на 2021 финансовый год. Администрация признает важность законопроекта для нашей национальной безопасности. К сожалению, документ не включает важные положения национальной безопасности, содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю, противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенного положения США в области национальной безопасности и внешней политики, - отмечается в распространенном пресс-службой Белого дома уведомлении президента в адрес Палаты представителей. - Это подарок Китаю и России".

Как и ожидалось, президент раскритиковал проект за отсутствие пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. "Раздел 230 способствует распространению иностранной дезинформации в сети, что является серьезной угрозой национальной безопасности и честности выборов. Он должен быть отменен", - утверждал Трамп.

Другой причиной блокирования документа стали положения об обязательном переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки периода Гражданской войны в США (1861-1865), и избавлении от любой другой символики рабовладельческого Юга. "Я ясно выразил несогласие с политически мотивированными попытками смыть историю и дискредитировать большой прогресс нашей страны в борьбе за реализацию основополагающих принципов", - говорится в уведомлении.

Трампа также не устраивают пункты, относящиеся к ограничениям сокращения численности американских войск в Афганистане, Республике Корея и Германии. "Многочисленные положения прямо противоречат внешней политике моей администрации, в частности усилиям по возвращению военнослужащих домой", - заявил глава Белого дома.

Санкции против газопроводов и С-400

Законопроект включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Содержатся положения, дополняющие закон об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года подразделом по пояснению и расширению односторонних ограничений в отношении проектов строительства магистралей.

Кроме того, предусмотрены рестрикции против Турции за покупку российских зенитных ракетных систем С-400.

Украина и ДОН

В тексте законопроекта говорится о предоставлении Украине $250 млн (против $300 млн годом ранее) "в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь украинским вооруженным силам". В проекте также упоминается необходимость внедрения гиперзвуковых технологий в течение трех лет. Содержится пункт о Договоре по открытому небу: от Пентагона и Госдепартамента требуется составить отчет о том, как можно компенсировать информацию, предоставлявшуюся Вашингтону до выхода из соглашения.

Документ предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона $635,5 млрд, на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики - $26,6 млрд, на проведение операций за рубежом - $69 млрд. В 2020 финансовом году бюджет составлял $738 млрд, а в 2019 - $716 млрд.