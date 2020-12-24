Зеленский подписал закон об уголовном наказании за ложь в декларации

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы государства.

"Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного суда", - отмечается в сообщении.

Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и закон "О предотвращении коррупции". Подчеркивается, что документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи со скандальным решением Конституционного суда от 27 октября, и обеспечивает возможность привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Закон предусматривает штрафы и ограничения свободы за недостоверное декларирование или умышленное непредставление декларации.

Конституционный кризис

КС Украины 27 октября признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников. Президент Владимир Зеленский заявил об угрозе нацбезопасности и созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, после чего внес в Верховную раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей, признании их решения о декларировании ничтожным, но позже попросил не рассматривать инициативу до получения выводов Венецианской комиссии.

4 декабря Верховная рада приняла за основу и в целом компромиссный вариант законопроекта о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников. Венецианская комиссия по просьбе президента Украины 11 декабря предоставила два вывода с рекомендациями по выходу из конституционного кризиса. В первом заключении эксперты пришли к выводу, что решение Конституционного суда "не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве". При этом во втором выводе подчеркнуто, что КС не может быть наказан за свои решения, но "его работа может быть улучшена". Зеленский пообещал учесть выводы комиссии при подготовке судебной реформы.