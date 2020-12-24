CNN: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Официальные лица США ранее разработали санкции против России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, но не ввели их. Это утверждение приводится в материале, опубликованном в среду на сайте телеканала CNN .

По версии его двух источников, "были подготовлены возможные санкции США" против РФ. Их официальное введение потребовало бы согласия президента США Дональда Трампа. Но, как констатируется в материале, "он не обвинил россиян в отравлении Навального".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека отметил, что западные страны не предоставляют России документы, подтверждающие их выводы по этому вопросу, что не позволяет начать собственное расследование.