Палата представителей США соберется из-за военного бюджета 28 декабря

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (от Демократической партии) назвала в среду безрассудным решение президента Дональда Трампа заблокировать проект военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября) объемом $740 млрд. Согласно распространенному заявлению Пелоси, занимающую третий по значимости пост в государственной иерархии США, конгрессмены соберутся на заседание для преодоления президентского вето 28 декабря. Законодатели смогут одобрить документ, поскольку ранее инициатива получила необходимое для этого большинство голосов в обеих палатах Конгресса.

"Вето президента является поразительным безрассудством, которое наносит ущерб нашим военнослужащим, ставит под угрозу национальную безопасность и подрывает двухпартийную волю Конгресса, - считает спикер. - <...> В то время как страна подверглась внушительной кибератаке, особенно трудно понять причины безответственности президента. Беспокоит, что Трамп использует оставшиеся часы на посту президента, чтобы сеять хаос <...> Палата представителей 28 декабря на двухпартийной основе преодолеет вето".

Дональд Трамп заблокировал в среду проект одобренного Конгрессом Соединенных Штатов военного бюджета на 2021-й финансовый год. Как и ожидалось, президент раскритиковал документ за отсутствие пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. Другой причиной блокирования стали положения об обязательном переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки периода Гражданской войны в США (1861-1865), и избавлении от любой другой символики рабовладельческого Юга.

Трампа также не устраивают пункты, относящиеся к ограничениям сокращения численности американских войск в Афганистане, Республике Корея и Германии.

Проект бюджета предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона $635,5 млрд, на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики - $26,6, на проведение операций за рубежом - $69 млрд. В 2020 финансовом году бюджет составлял $738 млрд, а в 2019 - $716 млрд.