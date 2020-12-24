Король Марокко созовет заседание Комитета по Иерусалиму

РАБАТ, 24 декабря. /ТАСС/. Марокко привержено решению палестинского вопроса на основе принципа сосуществования двух государств - палестинского и израильского. Об этом говорится в послании марокканского короля Мухаммеда VI президенту Палестины Махмуду Аббасу.

"Король подтвердил неизменную позицию Марокко в пользу [решения] палестинского вопроса на основе сосуществования двух государств, как это согласовано на международном уровне, а также приверженность переговорам между палестинской и израильской сторонами, как единственному способу достижения окончательного, прочного и всеобъемлющего урегулирования этого конфликта", - цитирует документ информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Король Мухаммед VI, являющийся председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, подтвердил, что он "не пожалеет усилий для сохранения исторической, древней идентичности Священного города, как земли сосуществования монотеистических религий".

Монарх также проинформировал Аббаса о том, что скоро созовет в Марокко 21-е заседание Комитета по Иерусалиму для "изучения средств закрепления и сохранения особого статуса Священного города, содействия защите неприкосновенности его исторических и цивилизационных объектов, духовной символики и религиозной идентичности".

Мухаммед VI также подтвердил, что будет "продолжать защищать особый статус города Иерусалима, мечеть Аль-Акса, уважение к свободе религиозных обрядов для последователей трех монотеистических религий". "Марокко продолжит свое конструктивное участие в деле установления справедливого и прочного мира в ближневосточном регионе", - подытожил он.