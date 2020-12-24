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Выборы президента США - 2020

Трамп заявил о необходимости назначения спецпрокурора для расследования ноябрьских выборов

Президент США назвал прошедшие выборы самыми коррумпированными в истории страны
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Patrick Semansky

ТАСС, 24 декабря. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что считает необходимым назначение специального прокурора для расследования предполагаемой фальсификации прошедших в стране 3 ноября выборов, на которых победил оппонент действующего главы государства демократ Джозеф Байден.

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"Увидев крупную фальсификацию голосов на президентских выборах 2020 года, я не соглашусь с любым, кто считает, что сильный, оперативный и справедливый специальный прокурор не нужен немедленно. Это были самые коррумпированные выборы в истории нашей страны, и их необходимо тщательно расследовать", - написал американский лидер в Twitter.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала о намерении Трампа добиваться назначения специального прокурора для расследования выборов, а также вопросов, касающихся деятельности сына Джозефа Байдена Хантера. Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр заявил в понедельник, что не располагает свидетельствами масштабных махинаций на президентских выборах и не планирует назначать спецпрокурора для расследования подобных утверждений.

Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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