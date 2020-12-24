Сенат Колумбии просит президента созвать комиссию и обсудить ситуацию вокруг дипломатов РФ

БОГОТА, 24 декабря. /ТАСС/. Представители Сената Колумбии обратились к президенту страны Ивану Дуке с просьбой созвать заседание Консультативной комиссии по международным отношениям, чтобы обсудить ситуацию вокруг двух сотрудников российского посольства, которые ранее были выдворены из южноамериканской республики. Об этом в среду сообщил глава второй комиссии верхней палаты парламента Хуан Диего Гомес.

"Я считаю важным, чтобы президент республики созвал Консультативную комиссию по международным отношениям, чтобы выслушать мнения ее членов. В рамках комиссии они могли бы рассмотреть, как отношения с Российской Федерацией велись до сих пор, и я думаю, что они могли бы определить протоколы, которым нужно следовать в этом случае (при выдворении дипломатов - прим. ТАСС)", - заявил Гомес, чьи слова приводит радиостанция La FM.

Сенатор Антонио Сангино добавил, что скандал с объявлением дипломатов персонами нон грата будет иметь последствия для отношений между Боготой и Москвой. "Такой деликатный вопрос должен быть подробно доведен до сведения Консультативной комиссии", - подчеркнул он.

Ранее глава Миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса сообщил, что двое сотрудников российского посольства покинули страну 8 декабря. Как заявили в МИД республики, это решение принято в связи с осуществлением дипломатами деятельности, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Россия в ответ на это объявила персонами нон грата двух сотрудников колумбийского посольства в Москве.