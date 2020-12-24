США провели учения на Аляске, в которых были задействованы более 30 истребителей

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Американские военные провели на Аляске учения, в которых были задействованы истребители ВВС и Национальной гвардии США, а также самолеты-заправщики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте базы ВВС США Айэлсон.

Как отметил ее представитель Дэвид Скэлики, "учения по проверке боевой готовности" были проведены 18 декабря, "несмотря на коронавирус, на суровые погодные условия, а также на то, что это один из самых коротких [световых] дней в году". Как уточняется в документе, были задействован два самолета-заправщика KC-135 Stratotanker, а также более 30 истребителей и истребителей-бомбардировщиков. В их числе F-35A Lightning II и F-16 Fighting Falcon.

В заявлении не называют точное место проведения учений. Во время них истребители, в частности, двигались в порядке, приближенном к боевому.

Командующий Военно-воздушными силами США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Кеннет Уилсбэк в ноябре заявил, что Пентагон еще не принял решение о том, будут ли в Азиатско-Тихоокеанском регионе создаваться дополнительные базы истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из состава ВВС США. "Сейчас единственным местом, в котором у ВВС США есть F-35, является база Айэлсон на Аляске. Мы не решили, будем ли создавать еще одну базу для F-35 ВВС США на этом театре [военных действий], и, если да, то где", - отметил тогда он.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Истребители-бомбардировщики F-35 американского Корпуса морской пехоты размещены на двух базах в Японии.