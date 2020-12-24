Эксперт: администрации Байдена следует здраво оценивать влияние РФ и сотрудничать с ней

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Администрации избранного президента США Джозефа Байдена следует здраво оценивать влияние России на международной арене и сотрудничать с Москвой в сфере контроля над вооружениями, с целью возвращения Вашингтона в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Ираном и в деле денуклеаризации КНДР. Такое мнение высказала в авторской статье, опубликованной в среду на сайте газеты The Wall Street Journal, старший научный сотрудник института международных исследований имени Фримена Спольи при Стэнфордском университете Кэтрин Стоунер.

Она отмечает, что в США укрепилось убеждение, будто президент РФ "Владимир Путин хорошо разыгрывает слабые карты в международной политике". "Проще говоря, Россия доставляет неприятности, но не представляет серьезную угрозу", - так описывает Стоунер укрепившийся, по ее мнению, стереотип в отношении России в американском обществе.

"Проблема с этим расхожим мнением заключается в том, что в нем значительно недооцениваются имеющиеся в распоряжении Путина карты, - продолжает автор. - Россия не просто представляет угрозу в киберпространстве. Она возрождает [свое] влияние во всем мире, начиная с Крыма и заканчивая Сирией, африканскими [странами], расположенных южнее Сахары, Венесуэлой, Арктикой, Европой". По мнению Стоунер, Россия "воспользовалась пустотами, возникшими в результате изоляционистской политики [действующего президента США Дональда] Трампа и вызванным ей ухудшением отношений США с их союзниками".

Стоунер полагает, что одна из "ближайших возможностей для сотрудничества между США и Россией" кроется в обсуждении вопросов контроля над вооружениями в преддверии истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) 5 февраля 2021 года. Кроме того, указывает автор статьи, "команде Байдена следует без промедлений приступить к работе с Россией и другими [странами] с целью возрождения иранской ядерной сделки, из которой поспешно вышел Трамп". Она также констатирует, что "Россия продолжает играть ключевую роль в попытках ограничить ядерные возможности Северной Кореи". Наконец, Стоунер считает, что администрации Байдена следует выстраивать работу с Москвой по вопросам "ограничения дальнейшей милитаризации космоса и Арктики".

Автор в то же время подчеркивает, что США должны в сотрудничестве с европейскими союзниками противостоять позиции России по Украине, а также воспользоваться ситуацией, в которой, по ее утверждению, "наибольшее за последнее время число россиян в возрасте от 18 до 30 лет заявляют в соцопросах о намерении эмигрировать". США "должны задействовать весь спектр дипломатических, экономических и политических ресурсов", заключила Стоунер.

Итоги выборов в США

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Байден станет новым главой государства. Трамп не признает поражения и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов хозяина Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.

Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января.