Джули Фишер приведена к присяге в качестве посла США в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент сообщил в среду, что дипломат Джули Фишер была приведена к присяге в качестве американского посла в Белоруссии.

Сенат Конгресса 15 декабря утвердил кандидатуру Фишер на должность главы руководителя диппредставительства в Минске. Однако до конца не ясно, когда дипломат может отправиться в белорусскую столицу.

"Назначенный посол Джули Фишер была сегодня приведена к присяге в качестве нашего главного дипломата в Белоруссии. Она привносит богатство знаний и опыт в работу. Рады тому, что она будет представлять жизненно важные интересы США за рубежом", - написал в Twitter заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Кейл Браун.

В начале ноября заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил журналистам, что окончательного решения об отправке посла США в Минск нет, вопрос будет рассмотрен после утверждения Сенатом кандидатуры Фишер.

При этом в середине сентября первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн отмечал, что США не планируют отказываться от отправки своего нового посла в Белоруссию, несмотря на текущую резкую критику Вашингтона в отношении Минска и требование проведения новых выборов в республике.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12%. Она не признала результаты волеизъявления и вскоре покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить акции. Массовые шествия проводятся в Минске и ряде других городов.