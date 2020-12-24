СМИ: в Японии начала ходить беспилотная пассажирская электричка

ТОКИО, 24 декабря. /ТАСС/. Беспилотная пассажирская электричка впервые в Японии начала в четверг регулярные рейсы в крупном городе Фукуока на юго-западном острове Кюсю. Она ходит по обычной трассе, останавливаясь перед светофорами на переездах, сообщило информационное агентство Kyodo.

На первых порах в электричке будет на всякий случай присутствовать машинист. Однако затем ее собираются перевести полностью в автоматический режим. Электричка курсирует на участке протяженностью примерно 13 км, в день она будет совершать по нему 12 рейсов.

Внедрение беспилотных поездов, отмечает Кyodo, связано в первую очередь с нехваткой машинистов. Использование таких электричек предполагается постепенно распространить на всю Японию. В настоящее время в ней уже разрешены беспилотные поезда, которые можно использовать на изолированных от людей эстакадах при движении без остановок на светофорах.

В Японии также ведущие автомобилестроительные компании сейчас разрабатывают различные модели беспилотных легковых машин.