CNN: помощник Трампа обсудил кибератаки в США с членами международного разведальянса

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен обсудил с представителями международного разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes, в который, помимо США, входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и Соединенное Королевство) масштабную кибератаку на американские компьютерные сети. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их данным, телефонный разговор О'Брайена с коллегами по разведальянсу состоялся во вторник. Телекомпания подчеркивает, что помощник действующего президента США Дональда Трампа предложил членам альянса выпустить совместное заявление по теме нынешних кибератак, ответственность за которые в США приписывают России.

СNN отмечает, что предложенный О'Брайеном вариант заявления находится на рассмотрении других участников разведывательного альянса. При этом источникам телекомпании доподлинно не известно, содержатся ли в документе какие-либо обвинения в адрес России.

Хакерские атаки в США

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте этого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

В обнародованном на прошлой неделе совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства.

Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу изложил версию, согласно которой к атаке причастна Россия. Между тем, Трамп заявил в субботу, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с предположениями о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров. Кроме того, хозяин Белого дома допустил, что к атаке мог быть причастен Китай.

Песков и ранее отвергал обвинения в причастности Москвы к подобным компьютерным атакам, призывая американские власти прекратить "голословно обвинять русских".