Уходящая администрация США не намерена продлевать ДСНВ c Россией в нынешнем виде

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Администрация действующего президента США Дональда Трампа не собирается продлевать нынешний Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в нынешнем виде. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ходе беседы с экспертами Фонда защиты демократий, выступление которого было размещено на сайте организации в среду вечером.

"Мы не заинтересованы просто продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Этот договор, как я и говорил, еле прошел в Сенате [при ратификации в 2010 году], - считает Биллингсли. - <...> Причины в том, что это плохая сделка для США. Соглашение покрывает 90% американских [ядерных] арсеналов и в то же время 40% российских арсеналов".

Посольство России в США во вторник призвало американские власти использовать остающийся промежуток времени и продлить ДСНВ во благо двух стран и всего мира. Срок действия десятилетней договоренности истекает 5 февраля 2021 года.

Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Администрация президента США Дональда Трампа ранее предлагала расширить число участников договора, пригласив в него Китай, однако Пекин отверг эту идею. Избранный президент США Джозеф Байден во время предвыборной кампании выступал за продление действующего договора.