Полиция начала задерживать активистов, которые заблокировали здание кабмина Армении

ЕРЕВАН, 24 декабря. /ТАСС/. Специальные силы полиции Армении в четверг начали задерживать участников акции протеста, которые с утра заблокировали все входы и выходы здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, протестующие пытались не пустить правительственные машины в задний двор здания кабмина, после чего началась потасовка и последовали задержания.

"Члены кабинета смогли утром войти в здание кабмина, теперь наша цель, чтобы они не вышли оттуда, пока Никол Пашинян не подаст в отставку", - заявил один из инициаторов акции протеста, лидер партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.