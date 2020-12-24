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В Армении отменили новогодние праздничные мероприятия

Кабмин страны решил проводить только праздничные мероприятия для детей

ЕРЕВАН, 24 декабря. /ТАСС/. Государственные новогодние мероприятия в Армении не планируются. Об этом в четверг в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян. Кабмин решил проводить только праздничные мероприятия для детей.

"По понятным причинам у нас в этом году не будет праздничных мероприятий. Однако надо организовать детские новогодние празднования - театры, концерты", - отметил он.

Армянские власти заявляют о почти 3 тыс. погибших в ходе боевых действий в Карабахе. Есть и множество пропавших без вести, поиски которых идут в местах боевых действий и прилегающих к ним районах Джебраил, Физули и Зангелан. В поисковых работах участвуют российские миротворцы и представители Международного комитета Красного Креста.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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