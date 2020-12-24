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Кризис на Украине

Зеленский подписал закон о продлении особого статусе Донбасса

Речь идет о продлении до 31 декабря 2021 года

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который неофициально называют инициативой об особом статусе региона. Об этом в четверг сообщается на сайте украинского парламента.

"Возвращено [в Верховную раду] с подписью президента", - говорится в сообщении.

Подписанный документ продлевает на один год - до 31 декабря 2021 года - возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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