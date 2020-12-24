Кулеба назвал мирное сосуществование краткосрочной целью отношений Украины и России

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Киев в краткосрочной перспективе хотел бы выйти на принцип мирного сосуществования с Россией. Об этом в четверг на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Краткосрочная цель наших отношений с Российской Федерацией - выход на принцип мирного существования. Сейчас есть война между Российской Федерацией и Украиной. Мы хотим прекратить войну и вернуть мир на Украину", - утверждал министр.

Украина без стратегии относительно отношений с Россией не может гарантировать себе безопасность и строить перспективы развития экономики, заявил министр иностранных дел Украины.

"Без стратегии относительно отношений с Российской Федерацией мы не можем гарантировать нашу безопасность и четко строить стратегические перспективы развития нашей экономики. Даже если взять вопрос транзита через Российскую Федерацию или тех экономических ограничений, которые может вводить Российская Федерация относительно доступа украинских товаров на ее рынок", - отметил глава министерства.

Санкции против Белоруссии

Украина не планирует вводить экономические санкции в отношении Белоруссии или присоединяться к другим странам для поддержки такой инициативы, заявил Кулеба.

"Я считаю, что нецелесообразно на данном этапе вводить Украине или присоединяться Украине к экономическим санкциям против Белоруссии", - отметил он.

В то же время глава МИД не исключил поддержку Киевом инициативы введения персональных санкций. "Что касается санкций против разных белорусских чиновников, задействованных в репрессиях против белорусского народа, то эти люди, безусловно, должны нести ответственность", - подчеркнул Кулеба.