Экс-премьер Японии извинился за скандал с растратами из политического фонда

ТОКИО, 24 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес извинения за скандал, связанный с обвинениями в подкупе избирателей и нецелевым использование средств из политического фонда правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), указав что эта деятельность велась без его ведома. Соответствующее заявление он сделал в четверг в ходе специальной пресс-конференции в Токио.

"Я глубоко сожалею перед народом и приношу свои извинения. Я прекрасно осознаю свою моральную и политическую ответственность за эту ситуацию, хотя это и было сделано без моего ведома. Я хотел бы приложить все усилия, чтобы восстановить доверие народа", - сказал он.

Абэ подчеркнул, что готов дать объяснения в связи со скандалом в парламенте. Как ожидается, это произойдет уже в эту пятницу.

Обвинение связано с проведением в одном из токийских отелей с 2013 по 2019 годы приемов для организаций сторонников Синдзо Абэ из его избирательного участка в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю. Они вносили плату за угощение, однако, как было установлено, ее не хватало, и из фондов экс-премьера на эти цели без должного оформления документации было выделено с 2015 года по меньшей мере 40 млн иен (более $387 тыс.).

Подобные выплаты могут быть расценены как нарушение закона и подкуп избирателей. Осужденному по такой статье грозит тюремное заключение до пяти лет или штраф до 1 млн иен (около $9,7 тыс.). Оппозиция требует вызвать экс-премьера в парламент и допросить под присягой об обстоятельствах этого дела.

Синдзо Абэ возглавлял правительство страны с декабря 2012 года по сентябрь 2020 года, когда он ушел в отставку по состоянию здоровья.