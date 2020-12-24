Алиев и Путин выразили уверенность в развитии сотрудничества Азербайджана и России

БАКУ, 24 декабря. /ТАСС/. Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин в телефонном разговоре в четверг выразили уверенность в дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества двух стран. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

"В ходе телефонного разговора было отмечено успешное развитие основанных на стратегическом партнерстве дружественных отношений во всех сферах, выражена уверенность в дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества", - говорится в сообщении.