Додон и депутаты Партии социалистов не пришли на инаугурацию Санду

КИШИНЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Игорь Додон, покинувший пост президента, и депутаты поддерживающей его Партии социалистов (ПСРМ) не приняли участия в прошедшей в четверг церемонии инаугурации нового главы государства Майи Санду.

Ранее Додон заявил, что по протоколу не обязан присутствовать на церемонии, в которой у него нет никакой роли, кроме как зрителя. Но при этом он обязан участвовать в церемонии передачи власти, которая пройдет после инаугурации в здании администрации президента.

"Я буду ждать Майю Санду в здании администрации президента с букетом цветов. Поздравлю ее, мы проведем все необходимые процедуры - передачу полномочий и так далее. Пожелаю ей успеха и скажу, что я открыт, когда ей нужна будет консультация", - сказал Додон. Он напомнил, что на протяжении своего мандата не раз консультировался по важным вопросам с бывшими президентами Петром Лучинским и Мирчей Снегуром.

Додон также добавил, что депутаты поддерживающей его Партии социалистов (ПСРМ) также решили не участвовать в церемонии инаугурации.