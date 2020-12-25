Высшая мера. Администрация Трампа ставит рекорд по числу казней

Пользуясь своими истекающими полномочиями, действующий президент США Дональд Трамп выносит помилования бывшим соратникам, но игнорирует прошения о спасении осужденных, приговоренных к смертной казни. Впервые в истории США за последний год федеральное правительство казнило больше американцев, чем все 50 штатов, вместе взятые. В федеральных судах рассматривают преступления, совершенные с отягчающими обстоятельствами на уровне нескольких штатов или в нескольких странах. Кроме того, они разбирают случаи, связанные с нарушением федерального законодательства или Конституции США.

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Как сообщает в своем отчете американский Информационный центр по смертным казням (ИЦСК), за последний год штаты провели только семь казней, что является минимумом за последние 37 лет. Однако федеральные власти казнили 10 человек. До инаугурации Джозефа Байдена 20 января этот показатель может увеличиться до 13. "Такое же количество федеральных казней (как при Трампе — прим. ТАСС) можно увидеть, только если вернуться в 1896 год, во времена второго президентства Гровера Кливленда", — заявил CNN Роберт Данэм, исполнительный директор ИЦСК. Отдельная критика в адрес администрации Трампа звучит и из-за того, что казни проходят в разгар пандемии COVID-19. В то время, как отдельные штаты откладывают исполнение высшей меры до окончания вспышки, на федеральном уровне их стало только больше. Как отмечают в ИЦСК, в результате в исправительном комплексе в Терр-Хаут, штат Индиана, коронавирусом заразились как минимум девять сотрудников, участвующих в исполнении приговоров. В США 17 лет не проводили федеральные казни С 2003 по 2020 год на них действовал неофициальный мораторий из-за дефицита препаратов, входящих в состав смертельных инъекций (в частности, тиопентала). Фармацевтические компании отказывались поставлять их американской системе исполнения наказаний.

С 1988 по 2003 год в США провели только три федеральные казни. Все они были исполнены при президенте Джордже Буше — младшем. О решении администрации Трампа возобновить исполнение смертных приговоров на федеральном уровне стало известно в июле 2019 года. Об этом объявил уходящий ныне в отставку генпрокурор США Уильям Барр. Согласно его заявлению, правительство намерено применять эту норму в отношении "самых страшных преступников". "Министерство юстиции поддерживает верховенство закона — и мы обязаны потерпевшим и их семьям приведением в исполнение приговоров, которые вынесла наша система правосудия", — отметил генпрокурор. В связи с этим вместо смеси для инъекции из трех компонентов стали использовать один — пентобарбитал, что в отдельных случаях приводило к мучительной смерти осужденных. С ноября 2020 года для проведения федеральных казней властям разрешили использовать "любой другой способ, предписанный законом штата, в котором был вынесен приговор", в частности — отравление газом, казнь на электрическом стуле и расстрел. При этом, как показал проведенный в ноябре 2019 года опрос Gallup, 60% американцев поддерживают пожизненное заключение вместо смертной казни, что стало переломным моментом в общественном мнении по этому вопросу за последние 30 лет. Первым казненным в 2020 году стал осужденный за убийство трех человек Среди жертв 47-летнего неонациста Дэниела Льюиса, которого казнили 14 июля 2020 года, оказалась 8-летняя девочка. Заключенному ввели смертельную инъекцию в тюрьме в городе Терр-Хаут. Казнь состоялась после того, как Верховный суд отменил постановление суда низшей инстанции, который временно заблокировал приведение приговора в исполнение. Перед смертью Льюис заявил, что совершил много зла, но не преступление, за которое его осудили. В декабре власти казнили сразу двух осужденных федеральных преступников — Брэндона Бернарда и Альфреда Буржуа. По данным ИЦСК, 40-летний Бернард стал самым молодым из всех заключенных, казненных за последние 70 лет.

RIP BRANDON BERNARD pic.twitter.com/tr4fcKGh3R — 247 Live Culture (@247LC) December 11, 2020

Мужчину осудили за преступление, которое он совершил в 18 лет. В 1999 году он и еще четверо тинейджеров ограбили и застрелили в Техасе семейную пару Тода и Стейси Бегли, а затем подожгли машину с их телами. Сам Бернард не стрелял в жертв, но разводил огонь. Позже в горле Стейси Бегли эксперты обнаружили сажу, что означало, что она была жива на момент поджога. Таким образом Бернард оказался одним из убийц. Его и стрелявшего в супругов Кристофера Вильву приговорили к смертной казни. Дело вызвало в США большой общественный резонанс и привлекло внимание политиков и активистов. К примеру, правозащитница и телезвезда Ким Кардашьян Уэст призывала Дональда Трампа помиловать Бернарда, который за 20 лет в тюрьме отметился положительным поведением и участием в общественных работах. За отмену казни также выступали и прокурор, и присяжные, принимавшие участие в процессе 1999 года. Однако приговор все равно привели в исполнение. Как передают различные СМИ, перед смертью Бернард попросил прощения у родственников жертв. Демократы выступают против федеральных казней Восемь сенаторов-демократов обратились к генеральному инспектору Минюста Майклу Хоровитцу с просьбой открыть расследование против администрации Трампа за возобновление смертных казней на федеральном уровне. По их мнению, исполнение приговоров противоречит современной истории и многолетней практике страны. Кроме того, противников казней возмущает тот факт, что смертные приговоры торопятся исполнить в разгар переходного периода, зная, что новая администрация скорее всего помилует осужденных. "Мы обращаемся для проведения расследования неистовой и беспрецедентной активности уходящей администрации в проведении федеральных экзекуций", — отмечается в послании законодателей, среди которых присутствуют Элизабет Уоррен (от штата Массачусетс) и Берни Сандерс (от штата Вермонт). Несмотря на то что Джозеф Байден уже пообещал упразднить эту практику, до его прихода в Белый дом приговоры могут исполнить в отношении еще троих осужденных. Впервые за 68 лет федеральные власти могут казнить женщину 52-летняя Лиза Мантгомери — одна из еще троих осужденных, которых собираются казнить до истечения полномочий Трампа. В 2004 году она задушила беременную женщину и похитила ее ребенка. Адвокаты Мантгомери заявили, что в детстве она получила повреждение мозга в результате побоев и страдает серьезным психическим заболеванием. В последний раз федеральные власти казнили женщину в 1953 году. Казнь Мантгомери запланирована на 12 января.

Еще через два дня (14 января) власти должны казнить 52-летнего Кори Джонсона, осужденного за убийство семи человек в период с 1989 по 1992 год. Мужчина являлся членом банды в Ричмонде, которая занималась продажей и перевозкой наркотиков. По утверждению его юристов, Джонсон страдает умственной отсталостью, что не бралось в расчет при вынесении приговора. Представители осужденного подавали петицию в Министерство юстиции с просьбой к президенту Трампу заменить Джонсону приговор пожизненным тюремным сроком без права досрочного освобождения, но так и не получили ответа. 15 января власти готовятся казнить 48-летнего Дастина Хиггса, осужденного за похищение и убийство трех молодых женщин в Вашингтоне в 1996 году. При этом Хиггс не убивал ни одну из девушек собственноручно, а якобы приказал сделать это своему подельнику.

Will this be their last #Christmas ? I am sharing on this thread the petitions to save #LisaMontgomery #CoreyJohnson and #DustinHiggs from execution. It takes less than a minute to SIGN and SHARE! Each voice counts! pic.twitter.com/hxBorQJNdh — Karine Omry (@KarineOmry) December 22, 2020