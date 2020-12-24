Додон передал власть новому президенту Молдавии

КИШИНЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Церемония передачи власти новому президенту Молдавии прошла в четверг в резиденции главы государства. В ней принял участие покидающий этот пост Игорь Додон, который встретил первого молдавского президента - женщину с букетом желтых цветов.

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После передачи штандарта и других атрибутов президентской власти, Додон пожелал Санду успехов в работе, после чего они провели беседу с глазу на глаз. Ранее Додон заявил, что всегда будет открыт для консультаций с новым главой государства, напомнив, что на протяжении своего мандата не раз консультировался по важным вопросам с бывшими президентами Петром Лучинским и Мирчей Снегуром.

Санду пришла в президентскую резиденцию пешком в сопровождении нескольких сотен своих сторонников, среди которых были фермеры, которые организовывали протесты и пригоняли тракторы в центр Кишинева, а также участники приднестровского конфликта. Они несли флаги США, ЕС и Румынии, скандировали "Санду - президент", "Санду и народ" и другие лозунги.

Инаугурация Санду состоялась ранее в четверг. Додон не пришел на церемонию, отметив, что это не обязательно по протоколу. Также на нее не пришли депутаты поддерживающей уходящего президента Партии социалистов.