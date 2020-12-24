Трамп продолжает бороться за власть. Пойдет ли республиканец на выборы в 2024 году?

Нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп будет вынужден покинуть Белый дом 20 января после инаугурации демократа Джозефа Байдена, но все еще не признает свое поражение. Ведущие американские СМИ пишут со ссылкой на источники в Белом доме, что он также не против баллотироваться в президенты в 2024 году и не раз обсуждал этот вопрос со своим ближайшим окружением.

В США появились в продаже значки, плакаты, стикеры и красные бейсболки с надписью "Трамп-2024", что может тоже указывать на намерение Трампа вновь выставить свою кандидатуру на всеобщих выборах. Однако объявлять напрямую о своих планах республиканец не спешит, потому что это будет равносильно признанию его поражения на выборах 3 ноября.

"Он будет изумлен тем, насколько незначительным становится президент после поражения на выборах", - говорит американский историк Майкл Бешлос, приводя в пример также бывших глав Белого дома - Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму. По его словам, в какой-то момент им тоже пришлось осознать, что "они уже не пользуются тем влиянием, к которому привыкли".

Внимание и деньги

Газета Politico отмечает, что Трампу нужно внимание общества. "Внимание поможет Трампу сохранить бизнес, отдельные подразделения которого потеряли миллионы долларов, пока он находился в должности президента, - пишет газета. - Внимание поможет ему расплатиться с долгами, которые надо будет погасить в ближайшие годы. Внимание поможет дискредитировать следователей, которые пытаются определить, завышал ли он незаконно стоимость своих активов".

Внимание будет конвертировано в деньги, в том числе через продажу билетов на митинги и бейсболок с агитационной символикой. Основной финансовый поток пойдет через комитет политических действий Save America, который был создан Трампом после ноябрьских выборов и уже собрал с помощью пожертвований несколько сотен миллионов долларов. Ограничения на расходование средств такими организациями не столь жесткие, как для предвыборных кампаний.

В ближайшие пару лет Трамп может официально не регистрироваться в качестве кандидата, а лишь поддерживать среди многочисленных сторонников (3 ноября за него проголосовали 74,2 млн американцев). В противном случае ему придется представить в федеральную избирательную комиссию финансовые документы и сформировать свой предвыборный штаб. Поэтому его зять Джаред Кушнер и другие ближайшие советники рекомендуют ему не делать поспешных шагов, но в то же время сохранять интригу, оставаясь в большой политике.

Электорат Трампа

Согласно недавнему опросу, проведенному социологической службой Morning Consult по заказу Politico, 53% избирателей-республиканцев готовы поддержать Трампа на первичных выборах в 2024 году. Это еще одно подтверждение тому, что сейчас Республиканская партия ассоциируется у американцев с нынешним главой Белого дома. Трамп смог расширить партийный электорат и заручиться поддержкой разных социальных групп. В ноябре за него проголосовали почти 20% мужчин-афроамериканцев, а также треть выходцев из Латинской Америки и Азии.