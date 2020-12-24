Трамп продолжает бороться за власть. Пойдет ли республиканец на выборы в 2024 году?

Нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп будет вынужден покинуть Белый дом 20 января после инаугурации демократа Джозефа Байдена, но все еще не признает свое поражение. Ведущие американские СМИ пишут со ссылкой на источники в Белом доме, что он также не против баллотироваться в президенты в 2024 году и не раз обсуждал этот вопрос со своим ближайшим окружением.
В США появились в продаже значки, плакаты, стикеры и красные бейсболки с надписью "Трамп-2024", что может тоже указывать на намерение Трампа вновь выставить свою кандидатуру на всеобщих выборах. Однако объявлять напрямую о своих планах республиканец не спешит, потому что это будет равносильно признанию его поражения на выборах 3 ноября.
"Он будет изумлен тем, насколько незначительным становится президент после поражения на выборах", - говорит американский историк Майкл Бешлос, приводя в пример также бывших глав Белого дома - Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму. По его словам, в какой-то момент им тоже пришлось осознать, что "они уже не пользуются тем влиянием, к которому привыкли".
Внимание и деньги
Газета Politico отмечает, что Трампу нужно внимание общества. "Внимание поможет Трампу сохранить бизнес, отдельные подразделения которого потеряли миллионы долларов, пока он находился в должности президента, - пишет газета. - Внимание поможет ему расплатиться с долгами, которые надо будет погасить в ближайшие годы. Внимание поможет дискредитировать следователей, которые пытаются определить, завышал ли он незаконно стоимость своих активов".
Внимание будет конвертировано в деньги, в том числе через продажу билетов на митинги и бейсболок с агитационной символикой. Основной финансовый поток пойдет через комитет политических действий Save America, который был создан Трампом после ноябрьских выборов и уже собрал с помощью пожертвований несколько сотен миллионов долларов. Ограничения на расходование средств такими организациями не столь жесткие, как для предвыборных кампаний.
В ближайшие пару лет Трамп может официально не регистрироваться в качестве кандидата, а лишь поддерживать среди многочисленных сторонников (3 ноября за него проголосовали 74,2 млн американцев). В противном случае ему придется представить в федеральную избирательную комиссию финансовые документы и сформировать свой предвыборный штаб. Поэтому его зять Джаред Кушнер и другие ближайшие советники рекомендуют ему не делать поспешных шагов, но в то же время сохранять интригу, оставаясь в большой политике.
Электорат Трампа
Согласно недавнему опросу, проведенному социологической службой Morning Consult по заказу Politico, 53% избирателей-республиканцев готовы поддержать Трампа на первичных выборах в 2024 году. Это еще одно подтверждение тому, что сейчас Республиканская партия ассоциируется у американцев с нынешним главой Белого дома. Трамп смог расширить партийный электорат и заручиться поддержкой разных социальных групп. В ноябре за него проголосовали почти 20% мужчин-афроамериканцев, а также треть выходцев из Латинской Америки и Азии.
"Трампизм" как американская разновидность правого популизма исчезнет еще не скоро, убежден профессор Массачусетского технологического института Дарон Аджемоглу. Истоки этого явления он видит в "экономическом неравенстве между высокообразованной частью общества и всеми остальными, между трудом и капиталом", которое усилилось в США за последние 40 лет.
В течение этого времени реальные доходы американского среднего класса уменьшились, а развитие компьютерных технологий принесло обогащение корпорациям, но не наемным работникам. Глобализация экономики, импорт продукции из Китая и автоматизация производства привели к сокращению рабочих мест, и недовольные жизнью белые американцы без высшего образования стали основным электоратом Трампа. "Трамп будет не последним американским популистом", приводятся слова Аджемоглу в журнале Foreign Affairs.
Мнение правых консерваторов
Внутри самой Республиканской партии многие хотели бы дистанцироваться от Трампа, чтобы освободить дорогу другим политикам. В их числе есть и правые консерваторы, такие как сенатор из Техаса Тед Круз или его коллега из Флориды Марко Рубио, который уже давно предлагает стране программу так называемого реформаторского консерватизма - мягкую версию "трампизма", отчасти напоминающую программы европейских христианских демократов.
"Будущее нашей партии основано на многонациональной и многорасовой коалиции рабочего класса", - утверждает Рубио.
Трамп знает о таких настроениях среди республиканцев.
Удар по самолюбию
Редакция Politico поинтересовалась у людей, близко знающих Трампа, не грозит ли политику в сложившихся условиях нервный срыв. "Нет", - ответил его бывший помощник Сэм Нанберг. "Никогда", - заявил Энтони Скарамуччи, недолго занимавший пост директора по коммуникациям Белого дома.
Луиз Саншайн, прослужившая 12 лет вице-президентом в компании The Trump Organization, сказала по этому поводу: "Возможно", а Тони Шварц, помогавший Трампу писать книгу "Искусство заключать сделки", заявил, что сейчас политик наверняка "переживает самое тяжелое время в своей жизни".
"Его болезненное самолюбие никогда еще не подвергалось таким испытаниям, - отметил бывший юрисконсульт президента Майкл Коэн. - Он по-прежнему старается казаться сильным и стойким, но внутренне он зол, подавлен и крайне обеспокоен. Трамп знает, что с каждым днем его юридические и финансовые проблемы становятся все ближе и ближе. Поэтому все мы увидим, как его поведение будет ухудшаться, пока не закончится настоящим нервным срывом".
Иван Лебедев