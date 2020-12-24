Индонезия приостановила прием пассажиров из Великобритании

ТАСС, 24 декабря. Власти Индонезии распорядились приостановить прием пассажиров из Великобритании, а также ужесточили требования к прибывающим из других стран Европы и Австралии. Как сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на распоряжение правительства республики, такие меры приняты для снижения рисков распространения нового штамма коронавируса.

Пассажиры из Европы и Австралии должны сдать мазок на коронавирус и предоставить индонезийской стороне отрицательный результат теста. По прибытии в Индонезию они должны пройти повторное исследование, и даже если этот тест окажется отрицательным, они будут помещены в карантин на пять дней. Распоряжение властей республики будет действовать до 8 января.

С начала пандемии в Индонезии зафиксировали более 692,8 тыс. случаев заражения, свыше 20,5 тыс. человек умерли. Это самые высокие показатели в Юго-Восточной Азии. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Джакарте, на столицу приходится примерно четверть всех случаев заражения коронавирусом.