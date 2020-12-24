В Минске назвали законопроект Вашингтона по Белоруссии вмешательством в дела страны

МИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Принятие в США антибелорусского законопроекта создает угрозу международному миру и безопасности, документ является грубым вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Об этом в четверг говорится в заявлении президиума Совета Республики (верхней палаты парламента).

"Двадцать первого декабря 2020 года сенат конгресса США одобрил законопроект по Беларуси, который в нарушение Устава Организации Объединенных Наций представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь, - отмечается в заявлении на сайте палаты. - Принятие антибелорусского законопроекта создает угрозу международному миру и безопасности".

При этом белорусские сенаторы отмечают, что американские законодатели, "прикрываясь отстаиванием прав человека, пытаются оказать прямое давление на белорусские власти в ситуации, когда в самих Соединенных Штатах до сих пор не прекращаются ожесточенные споры относительно итогов прошедших президентских выборов". "Провозглашая собственную монополию на правду, они не желают разобраться в происходящих в нашей стране событиях и услышать белорусских парламентариев - голос правды", - говорится в заявлении.

В нем также указывается на то, что мировое сообщество безоговорочно признало Беларусь - суверенное, стабильное и экономически развитое государство - серьезным донором региональной безопасности. "Вызывает недоумение стремление американских сенаторов помешать развитию отношений Беларуси и России, укреплению дружеских связей между народами двух стран, в то время как в самом американском обществе раскол все углубляется", - подчеркивается в документе. Сенаторы отмечают, что американским законодателям, проявляющим "отеческое радение" о белорусском народе, следует уделить "внимание проблемам собственных избирателей, особенно в условиях нарастающей пандемии COVID-19, защите свободы СМИ и свободы выражения мнений в стране и в своих избирательных округах".

Сенат США вечером 21 декабря одобрил законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси", сообщила пресс-служба комитета Сената США по международным отношениям. Документ на рассмотрение вынес конгрессмен Крис Смит, который готовил аналогичные акты по Белоруссии в 2004, 2006 и 2011 годах. Данный документ расширяет полномочия президента США по введению санкций в связи с президентскими выборами 2020 года в Белоруссии. Санкции, согласно документу, могут вводиться в отношении организаторов выборов, белорусских официальных лиц, должностных лиц Союзного государства (РФ и Белоруссии), нарушавших свободу СМИ или права человека в республике, а также российских граждан, которые, по мнению Вашингтона, принимали активное участие в нарушении прав человека в Белоруссии, связанном с политическими репрессиями.