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Пандемия COVID-19

Бразилия прекращает авиасообщение с Великобританией с 25 декабря

Гражданам и резидентам самой Бразилии, если они за последние две недели были в Великобритании, по возвращении в республику будет необходимо провести в карантине две недели

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 декабря. /ТАСС/. Бразилия с 25 декабря прекращает авиасообщение с Великобританией из-за распространяющегося в королевстве нового штамма коронавируса и ограничивает въезд пассажиров из этого европейского государства. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг в официальной печати.

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"Временно запрещаются международные перелеты в Бразилию, которые отправляются из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии или следуют через него. <...> Временно отменяется разрешение на посадку на рейсы в Бразилию путешественников-иностранцев, отправляющихся из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также тех, кто был там в последние 14 дней", - говорится в документе.

Гражданам и резидентам самой Бразилии, если они за последние две недели были в Великобритании, по возвращении в республику будет необходимо провести в карантине две недели.

Теги
БразилияВеликобританияИрландияПандемия COVID-19
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