Додон призвал Санду трудиться в интересах молдавского государства

"Поздравил Майю Санду по случаю ее вступления в должность президента Республики Молдова, пожелал ей успехов в выполнении ответственной миссии. Отметил, что за время моего мандата институт президентской власти стал сильным и вышел в лидеры рейтинга народного доверия. Призвал ее осознать ту важную роль, которая ей выпала, и трудиться в интересах государства и граждан нашей страны", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По словам Додона, в ходе передачи власти Санду вручила ему копию штандарта президента и Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами в 2016-2020 годах. Он также пообещал, что всегда будет открыт для консультаций с новым главой государства, напомнив, что на протяжении своего мандата не раз консультировался по важным вопросам с бывшими президентами Петром Лучинским и Мирчей Снегуром.

Инаугурация Санду состоялась ранее в четверг. Додон не пришел на церемонию, отметив, что это необязательно по протоколу. Также на нее не пришли депутаты поддерживающей уходящего президента Партии социалистов. Санду, у которой, помимо молдавского, есть и гражданство Румынии, пришла в президентскую резиденцию пешком в сопровождении нескольких сотен своих сторонников, среди которых были фермеры, которые организовывали протесты и пригоняли тракторы в центр Кишинева, а также участники приднестровского конфликта. Они несли флаги Молдавии, США, ЕС и Румынии, скандировали "Санду - президент", "Санду и народ" и другие лозунги, а также заявили, что намерены попросить помощь у румынского президента Клауса Йоханниса, который в ближайшие дни приедет с визитом в Кишинев.