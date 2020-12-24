И. о. премьера Грузии выступил за диалог с РФ в формате переговоров Абашидзе с Карасиным

ТБИЛИСИ, 24 декабря. /ТАСС/. Формат пражских встреч спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе с российским сенатором Григорием Карасиным является единственным каналом общения между странами, который стоит использовать максимально для решения гуманитарных и экономических вопросов. Об этом в четверг заявил и. о. премьер-министра республики Георгий Гахария, выступая в парламенте в рамках утверждения обновленного состава правительства.

"Это единственный канал (Абашидзе - Карасин - прим. ТАСС), который используется для рассмотрения гуманитарных и экономических двусторонних вопросов, в первую очередь. <...> Нам стоит максимально его использовать, особенно в направлении решения гуманитарных и экономических вопросов", - сказал он. Отвечая на вопрос депутата, Гахария подчеркнул, что подобный формат себя не исчерпал.

Пражский переговорный формат Карасин - Абашидзе существует с 2012 года. Долгое время он остается единственным прямым диалогом между Москвой и Тбилиси. Последняя встреча в чешской столице состоялась 28 ноября 2019 года.