Зариф: Трамп будет нести ответственность за любую авантюру в последние дни своего срока

ТЕГЕРАН, 24 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп будет нести ответственность за любые авантюрные действия Вашингтона в последние дни своего нахождения у власти. Об этом написал в Twitter в четверг глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ответ на обвинения Трампа в причастности Тегерана к атакам на американские дипломатические объекты в Ираке.

"Трамп понесет полную ответственность за любые авантюрные действия на завершающем этапе его [президентского срока]", - отметил иранский политик.

В среду Трамп возложил вину на Иран за ракетные обстрелы в Ираке и пригрозил привлечь Тегеран к ответственности в случае гибели при них американских граждан.

20 декабря в Багдаде подвергся ракетному обстрелу район "зеленой зоны". По информации телеканала Al Arabiya, не менее трех ракет упали в этом районе иракской столицы, где расположены государственные учреждения и иностранные дипломатические миссии, в том числе посольство США. Сотрудники американского диппредставительства в результате инцидента не пострадали, однако зданию посольства был нанесен небольшой ущерб. Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за произошедшее на "поддерживаемые Ираном вооруженные формирования". В МИД Ирана эти обвинения американской стороны отвергли.