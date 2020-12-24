Кику будет исполнять обязанности премьер-министра Молдавии до 31 декабря

КИШИНЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Ион Кику, сообщивший в среду о своей отставке, будет исполнять обязанности главы правительства до 31 декабря. Об этом он заявил в четверг на своей странице в "Фейсбуке" после встречи с новым президентом страны Майей Санду.

"До 31 декабря 2020 года я буду исполнять обязанности премьера. Также до 31 декабря и. о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты, министра финансов и министра экономики будут Виорика Думбрэвяну, Сергей Пушкуца и Анатолий Усатый. Другие министры продолжат работу дальше", - написал Кику.