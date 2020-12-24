Минск введет ответные меры в связи с решением США по Белоруссии

МИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. МИД Белоруссии заявил, что в связи с принятым решением США о введении дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц, подготовил и введет ответные меры.

"Белорусская сторона приняла к сведению информацию об очередном решении США от 23 декабря 2020 года о введении дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц, - сказано в заявлении МИД, размещенном в четверг на сайте ведомства. - Инструмент санкций - заведомо бесполезный и контрпродуктивный. Вместе с тем ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие".

В министерстве отметили, что считают указанное решение "эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел". "Действия американских партнеров идут вразрез с ранее провозглашенной ими же политики вовлечения Беларуси во взаимодействие и никоим образом не направлены на поддержку независимости нашей страны, - указали в ведомстве. - Более того, насаждаемая американцами "диктатура прав человека" выглядит особенно неуместно на фоне того, что в самих США с правами человека далеко не все в порядке".

В своем заявлении Минск выражает сожаление, что "взаимодействию даже в таких очевидных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом", США предпочитают путь конфронтации, в то время как белорусская сторона всегда исходила из важности поддержания нормальных, взаимовыгодных отношений с США.

23 декабря Госдепартамент и Минфин США объявили о введении рестрикций в связи с ситуацией в Белоруссии. В общей сложности ограничительные меры затронут 40 физических лиц и четыре белорусских ведомства. Так, министерство финансов ввело санкции в отношении первого заместителя главы белорусского МВД Геннадия Казакевича, минского ОМОНа, спецподразделения КГБ "Альфа", Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов и ГУВД Минского горисполкома. В свою очередь шеф американской дипломатии Майкл Помпео объявил о введении визовых ограничений в отношении 39 лиц, причастных, по мнению Вашингтона, "к подрыву демократии" в Белоруссии. В целом на сегодняшний день подобные рестрикции действуют в отношении 63 человек.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,10% голосов одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления. В первые же дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать выступления, власти требуют прекратить незаконные акции.