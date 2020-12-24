ЕС и Великобритания сохранят безвизовый режим

БРЮССЕЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Соглашение Евросоюза и Великобритании об отношениях после Brexit включает сохранение свободной торговли, безвизового перемещения, сбалансированного доступа к рынкам и морским ресурсам и возможность координации санкций. Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам, - заявил он. - Соглашение включает сбалансированный доступ к рынкам на основании согласованных регуляторных норм". Он также отметил, что стороны обеспечат своим гражданам равный доступ к социальным системам друг друга.

Барнье выразил сожаление, что Великобритания не согласилась на выработку общих с ЕС позиций по внешней политике и обороне, но поддержала синхронизацию санкционных режимов. Впрочем, Лондон оставил за собой право вводить односторонние санкции и без согласования с Брюсселем, "когда их введение требуется в максимально сжатые сроки". Кроме того, Великобритания отказалась принимать участие в европейской программе студенческих обменов "Эразмус".

Ратификация следует

На той же пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала созвать заседание коллегии Еврокомиссии для одобрения согласованного текста и официальной передачи его в Совет ЕС на дальнейшее утверждение.

Лишь после этого состоится его официальное подписание представителями Великобритании и ЕС, далее последует публикация текста в Официальном журнале Евросоюза. Все эти шаги должны быть завершены до 31 декабря 2020 года, когда истекает переходный период по Brexit. В этом случае соглашение сможет вступить в силу с 1 января 2021 года в режиме временного применения.

Для его полноценного вступления в силу его должен сначала одобрить Европейский парламент, а затем финально утвердить Европейский совет, что будет происходить уже в 2021 году. Впрочем, главы Европарламента и Евросовета Давид Сассоли и Шарль Мишель уже распространили заготовленные заявления, что их институты готовы утвердить соглашение в кратчайшие сроки.