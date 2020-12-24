Джонсон: сделка с ЕС позволит Великобритании сосредоточиться на борьбе с коронавирусом

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Достигнутое соглашение о свободной торговле и формате будущих отношений между Великобританией и ЕС позволит королевству сосредоточиться на борьбе с коронавирусом. Об этом объявил в четверг на пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Нам многие говорили, что вызовы, которые создает пандемия COVID-19, делают стоявшую перед нами задачу невыполнимой и что мы должны продлить переходный период, затянув решение вопроса еще сильнее. Я отверг этот подход по той простой причине, что борьба с COVID-19 является для нас приоритетом, и я хотел избежать лишней неопределенности, чтобы у нашей страны были максимальные шансы для [экономического] восстановления в следующем году", - отметил он.

Квоты на вылов рыбы

Соглашение о будущих отношениях и свободной торговле с ЕС позволит Великобритании увеличить квоты на вылов рыбы в своей исключительной экономической зоне, заявил Борис Джонсон.

"Британия впервые с 1973 года (после вступления в ЕС - прим. ТАСС) станет по-настоящему независимой страной, которая будет полностью контролировать свои воды. Квоты Британии на вылов рыбы в своей исключительной экономической зоне значительно увеличатся - с 50% до почти 66% в течение пяти с половиной лет", - сообщил он.

Вопрос о рыболовецких квотах месяцами оставался главным камнем преткновения на торговых переговорах. Брюссель в итоге смягчил свои требования, на которые Лондону в конце концов пришлось согласиться. Первоначально Великобритания настаивала на том, чтобы квоты ЕС были сокращены на 80%, однако в Брюсселе настаивали на 18%. В итоге стороны договорились о 35-процентном сокращении квот Евросоюза после переходного периода, который продлится пять с половиной лет.

Рыболовецкая отрасль имеет сравнительно небольшое значение для британской экономики (на нее приходится лишь чуть больше 0,1% ВВП королевства), однако вопрос о квотах идеологически важен для правительства страны. В ходе агитационной кампании перед референдумом о Brexit Джонсон и другие сторонники выхода королевства из ЕС обещали вернуть стране контроль над собственными водами и говорили о грядущем возрождении рыболовецкой отрасли. Премьер-министр до последнего заявлял, что не согласится на требования ЕС, которые, по его словам, ущемляют суверенитет королевства, и уступка грозит вызвать мощную волну критики в адрес Джонсона. Особенно болезненно ситуация может быть воспринята в Шотландии, голосовавшей против Brexit и планирующей выход из состава королевства, так как именно шотландские суда вылавливают до 60% всей рыбы, доставляемой в британские порты.