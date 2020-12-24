Название языка на странице главы Молдавии сменили с молдавского на румынский

КИШИНЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Название государственного языка на официальном сайте главы Молдавии изменилось с молдавского на румынский в четверг в день инаугурации нового президента республики Майи Санду. Если покинувший пост главы государства Игорь Додон считал государственным языком прописанный в конституции молдавский, то его преемница, у которой, помимо молдавского гражданства, есть и румынское, придерживается другого мнения.

Споры вокруг названия языка в Молдавии не утихают с 1989 года, когда на волне перестройки по требованию творческой интеллигенции парламент провозгласил молдавский государственным языком и перевел его на латинскую графику вместо использовавшейся ранее кириллицы. Тогда же был учрежден и праздник "Наш язык", название ему дало одноименное стихотворение классика молдавской литературы Алексея Матеевича (1888-1917), который был военным священником Русской императорской армии. В 1994 году это стихотворение стало текстом гимна страны.

В 2013 году эти споры разгорелись с новой силой после того, как Конституционный суд республики провозгласил официальным языком румынский, ссылаясь на "превалирование" над конституцией текста Декларации о независимости Молдавии, в которой упоминался румынский язык. При этом в основной закон соответствующие изменения не были внесены, а проблема названия языка, на котором говорят молдаване, остается одной из причин напряженности в обществе.