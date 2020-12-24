ЕК предложила применять соглашение по Brexit временно - до 28 февраля 2021 года

БРЮССЕЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила применять Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией (после ее выхода из состава сообщества - Brexit) в течение 2 месяцев - до 28 февраля 2021 года, поскольку стороны не успеют завершить ратификацию документа до окончания переходного процесса по Brexit - 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Еврокомиссии.

"В свете этих исключительных обстоятельств Еврокомиссия предлагает применять соглашение во временном режиме в течение ограниченного периода времени - до 28 февраля 2021 года", - говорится в документе.

Еврокомиссия отметила, что в ближайшее время подготовит проект постановления Совета ЕС о подписании и временном использовании документа. После этого все 27 государств союза должны будут единогласно проголосовать в Совет ЕС за эти решения, затем соглашение может быть официально подписано. Все это должно быть сделано до 1 января 2021 года.

Далее, уже в начале 2021 года, Европарламент должен будет одобрить этот документ, а ратификация со стороны ЕС завершит окончательное постановление Совета ЕС о заключении соглашения. Эти последние два этапа должны быть завершены до 28 февраля 2021 года.

ЕК сообщила в четверг, что Брюссель и Лондон достигли соглашения о партнерстве после Brexit. По словам главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам. Он также отметил, что стороны обеспечат своим гражданам равный доступ к социальным системам друг друга.

Переговоры об условиях Brexit между Великобританией и ЕС стартовали 19 июня 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года, договорившись о 11-месячном переходном периоде, в течение которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка.