Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставку вакцины "Спутник V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса "Спутник V" за ее поставку в южноамериканскую республику. Соответствующее сообщение он разместил в четверг в Twitter .

"В Аргентине уже есть вакцина против [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19. Выражаем нашу искреннюю благодарность создателям вакцины "Спутник V" и президенту Владимиру Путину за решимость, которую они продемонстрировали нашей стране. Открывается путь надежды, но пандемия еще не закончилась. Мы должны продолжать заботиться о себе", - написал глава государства.

В среду Министерство здравоохранения Аргентины выдало разрешение на экстренное применение российской вакцины. Соответствующее решение было принято на основе рекомендации Аргентинского государственного управления по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями. В четверг самолет, на борту которого находилась первая партия "Спутника V" в количестве 300 тысяч доз, приземлился в аэропорту Буэнос-Айреса.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата. Фернандес заявил, что первым в стране привьется российской вакциной, поскольку не сомневается в ее качестве.