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Пандемия COVID-19
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Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставку вакцины "Спутник V"

Ранее он заявил, что первым в стране привьется российской вакциной, поскольку не сомневается в ее качестве
Президент Аргентины Альберто Фернандес AP Photo/Thibault Camus
Описание
Президент Аргентины Альберто Фернандес
© AP Photo/Thibault Camus

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса "Спутник V" за ее поставку в южноамериканскую республику. Соответствующее сообщение он разместил в четверг в Twitter.

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"В Аргентине уже есть вакцина против [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19. Выражаем нашу искреннюю благодарность создателям вакцины "Спутник V" и президенту Владимиру Путину за решимость, которую они продемонстрировали нашей стране. Открывается путь надежды, но пандемия еще не закончилась. Мы должны продолжать заботиться о себе", - написал глава государства.

В среду Министерство здравоохранения Аргентины выдало разрешение на экстренное применение российской вакцины. Соответствующее решение было принято на основе рекомендации Аргентинского государственного управления по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями. В четверг самолет, на борту которого находилась первая партия "Спутника V" в количестве 300 тысяч доз, приземлился в аэропорту Буэнос-Айреса.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата. Фернандес заявил, что первым в стране привьется российской вакциной, поскольку не сомневается в ее качестве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФернандес, АльбертоПандемия COVID-19
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